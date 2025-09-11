Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 17:54

Первый бар в Петербурге проиграл новому закону битву за алкоголь

В Петербурге первой рюмочной отказали в праве работать ночью

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Петербургская рюмочная «РусБар» стала первым заведением, официально лишенным права продавать алкоголь после 22:00 по новому городскому закону, сообщает «РБК». Проверка комитета по промышленной политике установила, что заведение не соответствует критериям для ночной торговли спиртным.

По данным агентства, владельцы оборудовали мини-кухню с плитой и грилем, закупили новую мебель и подали заявку в реестр легальной ночной продажи алкоголя, надеясь пройти проверку. Однако комиссия установила, что вход в рюмочную расположен не со стороны проспекта Ветеранов, а с боковой пешеходной улицы, что стало основанием для отказа.

Представитель заведения Татьяна Быстрова в беседе с агентством назвала решение неожиданным, поскольку предпринятые заведением меры, по ее мнению, соответствовали всем требованиям. «РусБар» намерен оспаривать решение в суде, хотя оценить потенциальные убытки от запрета ночной продажи алкоголя пока затруднительно.

Ранее общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО. По словам председателя движения Ивана Курбакова, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан.

Россия
Санкт-Петербург
торговля
алкоголь
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Редкое тропическое насекомое обнаружено в России
В ГД сравнили убийство Чарли Кирка с покушением на Трампа
Школьник упал в реку с самокатом и выжил
Бьют мигрантов, шантажируют «педофилов»: что за банду поймали в Ижевске?
Собянин сообщил об изменениях в работе московского метро
В ГД предложили привлечь Пугачеву к уголовной ответственности
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.