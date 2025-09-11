Первый бар в Петербурге проиграл новому закону битву за алкоголь

Петербургская рюмочная «РусБар» стала первым заведением, официально лишенным права продавать алкоголь после 22:00 по новому городскому закону, сообщает «РБК». Проверка комитета по промышленной политике установила, что заведение не соответствует критериям для ночной торговли спиртным.

По данным агентства, владельцы оборудовали мини-кухню с плитой и грилем, закупили новую мебель и подали заявку в реестр легальной ночной продажи алкоголя, надеясь пройти проверку. Однако комиссия установила, что вход в рюмочную расположен не со стороны проспекта Ветеранов, а с боковой пешеходной улицы, что стало основанием для отказа.

Представитель заведения Татьяна Быстрова в беседе с агентством назвала решение неожиданным, поскольку предпринятые заведением меры, по ее мнению, соответствовали всем требованиям. «РусБар» намерен оспаривать решение в суде, хотя оценить потенциальные убытки от запрета ночной продажи алкоголя пока затруднительно.

Ранее общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО. По словам председателя движения Ивана Курбакова, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан.