Юрист раскрыл основные системные нарушения продажи товаров на маркетплейсах

Продажа немаркированной, контрафактной и даже поддельной продукции является частыми нарушениями в работе маркетплейсов, заявил NEWS.ru председатель Московского общества защиты потребителей «МОЗП» Антон Недзвецкий. По его словам, речь идет о так называемых «системных» нарушениях. К ним в том числе относится продажа товаров без госрегистрации, отметил эксперт.

Среди системных нарушений в сфере работы маркетплейсов можно выделить торговлю контрафактной, немаркированной или вовсе поддельной продукцией. Встречаются и товары без необходимой государственной регистрации. Чаще всего это лекарственные препараты или БАДы, а также медицинские приборы, — сказал Недзвецкий.

По словам эксперта, по всем признакам товар может относиться к категории медицинских товаров, но выдается за прибор бытового назначения (например, тонометр) и реализуются без разрешительных документов.

Юрист отметил, что за такие нарушения нужны самые суровые санкции, но проблему следует решать на законодательном уровне.

Ранее аналитик Александр Румянцев заявил, что маркетплейсы намерены ужесточить правила возврата товаров. По его словам, это связано с увеличением случаев «потребительского терроризма». Он отметил, что основная цель изменений — укрепить доверие добросовестных клиентов и предотвратить злоупотребления существующими правилами.