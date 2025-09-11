Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 16:38

ВСУ лишились нового Су-27 вместе с пилотом

В ВСУ сообщили о гибели майора Боровика во время полета на Су-27

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский пилот Александр Боровик разбился во время полета на истребителе Су-27, сообщили в 39-й бригаде тактической авиации ВСУ. Там уточнили, что 30-летний майор погиб во время выполнения задания в Запорожской области. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, добавили там.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Харрисон Касс написал, что небо Украины защищают пять самых важных видов боевых самолетов Воздушных сил ВСУ — F-16, Mirage 2000, МиГ-29, Су-27 и Су-25. По его словам, более легкие французские Mirage 2000 применяются в дополнение к американским F-16 в воздушном патрулировании и операциях по противовоздушной обороне.

До этого пресс-служба Министерства обороны России сообщала, что отечественные силы противовоздушной обороны за 27 августа сбили вражеский истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ с начала проведения спецоперации на Украине. Вместе с ним были уничтожены две авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

ВСУ
Украина
Су-27
Запорожская область
