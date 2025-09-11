Празднование Дня города в Москве
Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой

В Московской области задержали фаната «Динамо» с символикой дивизии СС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области задержан 43-летний фанат московского «Динамо» Юрий Верецкий, который пытался пройти на матч своей команды против самарских «Крыльев Советов» с атрибутикой, содержащей нацистскую символику, сообщает Telegram-канал Readovka. На нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ.

По данным канала, на болельщике был шарф объединения Blue-White Dynamite с изображением, использовавшимся 3-й танковой дивизией СС «Мертвая голова». Символика имеет сходство с эмблемой Тевтонского ордена, которая в измененном виде использовалась фашистами во время Великой Отечественной войны.

В соцсетях фанаты группы отмечают, что их атрибутика часто мелькает на трансляциях со стадиона «Динамо им. Л. Яшина». А на архивных фотографиях с фанатских встреч можно увидеть нацистский жест. Все материалы переданы в Щелковский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее жительницу Зеленограда Элину Городилину оштрафовали за ношение куртки и сумки с символами, признанными сатанинскими. Зеленоградский районный суд Москвы квалифицировал ее действия как пропаганду символики экстремистских организаций по статье 20.3 КоАП РФ.

