Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой В Московской области задержали фаната «Динамо» с символикой дивизии СС

В Московской области задержан 43-летний фанат московского «Динамо» Юрий Верецкий, который пытался пройти на матч своей команды против самарских «Крыльев Советов» с атрибутикой, содержащей нацистскую символику, сообщает Telegram-канал Readovka. На нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ.

По данным канала, на болельщике был шарф объединения Blue-White Dynamite с изображением, использовавшимся 3-й танковой дивизией СС «Мертвая голова». Символика имеет сходство с эмблемой Тевтонского ордена, которая в измененном виде использовалась фашистами во время Великой Отечественной войны.

В соцсетях фанаты группы отмечают, что их атрибутика часто мелькает на трансляциях со стадиона «Динамо им. Л. Яшина». А на архивных фотографиях с фанатских встреч можно увидеть нацистский жест. Все материалы переданы в Щелковский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее жительницу Зеленограда Элину Городилину оштрафовали за ношение куртки и сумки с символами, признанными сатанинскими. Зеленоградский районный суд Москвы квалифицировал ее действия как пропаганду символики экстремистских организаций по статье 20.3 КоАП РФ.