Лавров раскрыл, что нужно для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке Лавров: Россия в диалоге с США обсуждает палестино-израильское урегулирование

Россия обсуждает палестино-израильское урегулирование в диалоге с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав происходящее на Ближнем Востоке очень тревожным. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва пытается разъяснить Вашингтону, что не удастся положить конец конфликту без устранения его первопричин.

Мы это обсуждаем, кстати, и с нашими американскими коллегами в ходе нашего диалога. И все-таки пытаемся разъяснить, что без устранения первопричины, каковой является лишение палестинцев прав, обещанных громогласно в ООН, прав на собственное государство, в котором они могли бы сами обустроить свою жизнь, успокоения ситуации на Ближнем Востоке ждать не приходится, — поделился Лавров.

Он также обратил внимание, что события последних дней в регионе — это тревожная тенденция, которая нарастала продолжительное время. Министр отметил, что если не разрешить изначальную причину конфликта, то экстремистские настроения будут только подпитываться.

Ранее Лавров заявлял, что Соединенные Штаты осознают необходимость устранения коренных причин украинского кризиса. По его мнению, в Белом доме понимают, что не следует увеличивать военную поддержку Киева.