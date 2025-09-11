Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 17:38

Адвокат раскрыла, почему дочь многоженца Сухова заявила о домогательствах

Адвокат Вербицкая-Линник: дочь Сухова заявила о домогательствах, боясь за других

Иван Сухов Иван Сухов Фото: vk.com/polygamy_blog

Старшая дочь многоженца Ивана Сухова Анна, которая заявила на федеральном канале о домогательствах отца, согласилась предать произошедшее огласке ради своих братьев и сестер, рассказала NEWS.ru адвокат девушки Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, Анна опасается, что других детей Сухова могла постигнуть та же участь.

Ненормальным было нахождение ее в этой псевдосемье, в этом очень неправильном и сектообразном сообществе, которое пропагандировал Иван Сухов. Ужасно осознавать, что те дети, которые находятся внутри, эту нездоровую обстановку, с какими-то женами, с разрешением на то, чтобы попить или приобрести воды, считают нормальным. Это ненормально. Это признаки опасной секты, тоталитарной секты, псевдохристианской, — уверена юрист.

Она сравнила многоженца с «президентиком своей маленькой страны», который декларировал внутри своего сообщества законы, разительно отличающиеся от законодательства РФ.

И они, по нашему мнению, — это сейчас будет проверять и устанавливать следствие, — вероятно, нарушали Уголовный кодекс неоднократно. Кто нуждается в защите? Те, кто находится внутри этого образования, в первую очередь дети, — резюмировала адвокат.

11 сентября стало известно, что на многоженца Ивана Сухова завели уголовное дело после того, как его дочь заявила о домогательствах. Ранее девушка выступила в эфире федерального канала, где объявила о том, что подвергалась развратным действиям с 14 лет. По данным СМИ, после признания Анны силовики допросили окружение семьи Сухова и провели все необходимые экспертизы.

Иван Сухов
многоженство
домогательства
уголовные дела
Анна Акимова
А. Акимова
