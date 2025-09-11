Стало известно, каким в детстве был угнавший вертолет на Украину летчик RT: угнавшего в 2023 году вертолет летчика Кузьминова считали странным в детстве

Угнавшего в 2023 году вертолет на Украину летчика Максима Кузьминова считали очень странным в детстве, сообщает RT. Его одноклассница допустила, что он хотел «что-то сказать», а также ему было не с кем поделиться переживаниями. Женщину называли девушкой Кузьминова, с которой он якобы пытался связаться незадолго до смерти.

Возможно, что-то хотел сказать. Ему не с кем было делиться своими переживаниями. Но это только мои предположения. Просто в школьные годы его жестко буллили. Он был очень странный, — поделилась одноклассница.

Она опровергла контакты с Кузьминовым после совершенного летчиком преступления, пояснив, что в отношениях они не состояли. При этом военный связывался с ней и предлагал встретиться.

Два года назад российский летчик угнал вертолет Ми-8 из Курска, чтобы направиться на Украину. ГУР признало, что курировало действия военного. Позднее выяснилось, что его тело обнаружили в испанском городе Вильяхойоса.

Ранее стало известно, что мать Кузьминова участвовала в официальной процедуре опознания тела сына. Знакомый семьи сообщил, что она поддерживала связь с родными и подробно рассказывала об обстоятельствах поездки в Испанию.