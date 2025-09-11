Стали известны подробности опознания российского летчика-предателя

Мать российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет на Украину, принимала участие в официальной процедуре опознания тела сына, сообщил RT знакомый семьи. По его словам, Инна Кузьминова поддерживала связь с родственниками и подробно рассказывала об обстоятельствах своей поездки в Испанию.

Собеседник издания отметил, что женщина крайне тяжело переносила процесс идентификации останков. По его словам, она плакала и жаловалась, что местные власти отказываются передавать ей тело для организации похорон.

Максим Кузьминов перелетел на украинскую территорию на военном вертолете Ми-8 в августе 2023 года. Из-за действий перебежчика погибли двое других члена экипажа, которые отказались сдаваться и оказали сопротивление.

Украинская разведка прежде подтверждала, что предоставила предателю финансовое вознаграждение и новые документы. Также сообщалось, что матери Кузьминова была организована безопасная перевозка на территорию Украины.

Максим Кузьминов был застрелен на парковке возле своего дома в городе Вильяхойоса в прошлом году. Свидетели сообщали, что перед смертью мужчина пытался скрыться от нападавших.