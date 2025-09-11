Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 17:31

Малышева назвала безумцами одну категорию родителей

Малышева призвала родителей не переводить детей на домашнее обучение без причины

Родители, которые переводят своих детей на домашнее обучение без веской причины, безумны, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущая Елена Малышева. Так она ответила на вопрос одной из участниц программы, которая пожаловалась на усталость ребенка.

Кардиолог и соведущий Малышевой Герман Гандельман отметил, что обучающиеся в группе дети лучше социализируются и усваивают информацию. Телеведущая согласилась с ним, отметив, что в школьном коллективе ребенок учится жизни в обществе.

Все родители, которые переводят детей на домашнее обучение, если нет каких-то проблем (тяжелой болезни, он не может ходить), это безумцы, — сказала Малышева.

Ранее Малышева предупредила об опасности «порочных поз» дачников во время работы в огороде. Она пояснила, что наклон вперед без сгибания коленей провоцирует грыжи межпозвоночных дисков и боли в пояснице. Также Малышева отметила риски ношения тяжестей в одной руке — это создает неравномерную нагрузку на позвоночник.

