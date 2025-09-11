Раскрыта тактика применения Россией мощных бомб ОДАБ-1500

Российские военные выборочно применяют авиационные бомбы повышенной мощности ОДАБ-1500 для точечного уничтожения наиболее укрепленных объектов противника, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такая тактика позволяет избежать массовых разрушений и жертв среди мирного населения, что соответствует подходам ВС РФ к ведению боевых действий.

Мы иначе ведем боевые действия. Мы все-таки собираемся восстанавливать освобожденную территорию и использовать ее. Поэтому такое оружие применяется точечно, по наиболее защищенным и опасным объектам. Мы применяем [ОДАБ] массово, но небольшой мощности, потому что разрушительная сила очень большая. Мы хорошо знаем, что в целом ряде освобождаемых нами городов и сел еще остаются мирные жители, которые ждут наши войска. Поэтому говорить о массированных ударах я бы не стал, — пояснил Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы России впервые успешно применили безэкипажный катер для атаки на судно украинской армии. По его словам, после потопления СРК «Симферополь» Украина лишилась единственного крупного корабля.