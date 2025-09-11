В Госдуме раскритиковали идею запретить алкоголь на время СВО Депутат Милонов: запрет алкоголя на время СВО приведет к появлению суррогата

Запрет алкоголя на время СВО приведет к появлению суррогата и подпольной торговле, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Депутат также отметил, что страна уже проходила попытку тотального запрета продажи спиртного. По его словам, это не привело ни к чему хорошему.

Тотальный запрет, к сожалению, не приведет ни к чему хорошему. Алкоголик, у которого «трубы горят», все равно захочет выпить. Если ему не даешь спиртного, он пойдет искать суррогаты, начнется подпольная торговля. Мы сами людей пристрастили к этой гадости, поэтому действовать надо постепенно, — сказал Милонов.

Ранее общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО. По словам председателя движения Ивана Курбакова, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан.

Член Общественной палаты РФ Владимир Михайлов ранее заявил, что продажу алкоголя следует ограничить в России с 11:00 до 19:00, подобно практике советского времени. По его словам, это поможет сократить объемы потребления спиртного в стране.