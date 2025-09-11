Военэксперт рассказал о военно-полевых борделях в ВСУ Полковник Баранец: пленные говорят о блиндажах-борделях на позициях ВСУ

В рядах ВСУ поступившие на службу женщины часто становятся проститутками, а на позициях появляются блиндажи-бордели, рассказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, такое явление процветает с ведома командования ВСУ.

Как рассказывают пленные, на фронте становится все больше блиндажей, где эти женщины живут и занимаются откровенной проституцией, причем с ведома и благословления командования. А бойцам ВСУ откровенно предлагают: хочешь расслабиться с женщиной — плати столько-то гривен и иди в этот блиндаж, — сказал Баранец.

Он уточнил, что по мере увеличения числа женщин в рядах ВСУ подобное явление принимает все более массовый характер.

И по мере мобилизации женщин таких блиндажей, которые, по сути, являются настоящими полевыми борделями, становится все больше. Причем пленные нам рассказывают, что в ВСУ это ценится: таким образом вэсэушники снимают напряжение от службы. Опять-таки, массово, — рассказал Баранец.

Ранее сообщалось, что на Украине из-за «колоссальных» потерь ВСУ полным ходом запустили подготовку к мобилизации женщин, хотя раньше под эту меру попадали только женщины-медики, а остальные могли поступить на службу добровольно.