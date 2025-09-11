Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 14:30

Назван опасный сигнал после приема алкоголя, за которым следует смерть

«ЗдравКонтроль»: злоупотребление спиртным приводит к алкогольной кардиомиопати

Злоупотребление алкогольными напитками не только разрушает печень, но также поражает сердечно-сосудистую систему, сообщает Telegram-канал «ЗдравКонтроль». По его информации, параллельно употребление пива, вина и крепкого спиртного на протяжении десяти лет вызывает алкогольную кардиомиопатию. Она приводит к летальному исходу за четыре года в 40% случаев.

Как уточнил канал, при алкогольной кардиомиопатии сердце человека увеличивается в размерах, но при этом становится слабым. Одним из первых признаков такой патологии является нарушение сердечного ритма. В некоторых случаях аритмия может и вовсе быть единственным сигналом.

Нарушения сердечного ритма могут быть самым первым и нередко единственным проявлением алкогольной кардиомиопатии, — приводит канал слова врача-кардиолога.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров обратил внимание, что поколение зумеров стало меньше употреблять алкоголь и более ответственно относиться к своему здоровью. При этом россияне старшего поколения выступают за «культурное отношение» к спиртному.

