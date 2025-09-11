Нарколог рассказал, как в обществе изменилось отношение к алкоголю

Поколение зумеров стало меньше употреблять алкоголь и более ответственно относиться к своему здоровью, заявил врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, которые передает РИАМО, при этом россияне старшего поколения выступают за «культурное отношение» к спиртному и могут выпивать по праздникам и выходным.

Если говорить о людях за 40, то они уже определились со своим отношением к алкоголю. Они относят себя к представителям «культурного пития»: выпивают на выходных, на праздниках и так далее, — подчеркнул Шуров.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что ежедневная допустимая доза алкоголя — это 1 грамм спиртного с градусом в 40% на килограмм веса, что в среднем соответствует бокалу вина. Она добавила, что «закусывать» много не надо, чтобы не выпить лишнего.