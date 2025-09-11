Мосбиржа озвучила сроки возобновления срочных рыночных торгов

Срочный рынок Мосбиржи возобновит торги в 15:55 мск, сообщили представители биржи на своем сайте. До этого торговля была приостановлена с 15:23 мск. Подключение и снятие заявок будет доступно с 15:40 мск.

Ранее генеральный директор группы Mantera Вадим Трукшин заявил, что холдинг, являющаяся одним из ведущих игроков на туристическом рынке России и владеющая курортами «Красная Поляна» и «Архыз», изучает возможность выхода на IPO. Он уточнил, что к реализации этого плана компания будет готова не ранее 2028 года.

Кроме того, старт отгрузок сжиженного газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2» положительно отразился на котировках НОВАТЭКа. По данным Мосбиржи, в начале сессии бумаги компании демонстрировали рост на 0.72%, достигнув отметки в 1235,6 рубля, при этом внутридневной максимум составил 1240 рублей. Первая партия топлива уже была доставлена китайским заказчикам.