«Знак дружбы»: Трамп подписал письмо для Лукашенко необычным способом

Президент США Дональд Трамп подписал письмо для белорусского коллеги Александра Лукашенко просто и кратко, использовав лишь имя «Дональд», сообщает агентство БелТА. По словам представителя главы Белого дома Джона Коула, это «знак особой дружбы», поскольку Трамп очень редко подписывается своим первым именем.

Лукашенко в свою очередь заявил, что «постарается в долгу не остаться». В письме также содержатся пожелания здоровья и благополучия белорусскому президенту. Кроме того, Трамп выразил надежду на продолжение сотрудничества Вашингтона и Минска.

Ранее республиканец отметил, что вместе со своей супругой Меланией молится о здоровье и благополучии Лукашенко. Помимо всего прочего, политик поздравил белорусского коллегу с днем рождения. Лукашенко в шутку ответил: «При случае отметим».

До этого Трамп заявил, что президент Белоруссии является сильным лидером и уважаемым человеком. Американский лидер напомнил, что Лукашенко помиловал 16 осужденных, в том числе тех, кто совершил преступления «экстремистской направленности».