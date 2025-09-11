Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 15:01

«Знак дружбы»: Трамп подписал письмо для Лукашенко необычным способом

Трамп подписал письмо для Лукашенко своим первым именем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал письмо для белорусского коллеги Александра Лукашенко просто и кратко, использовав лишь имя «Дональд», сообщает агентство БелТА. По словам представителя главы Белого дома Джона Коула, это «знак особой дружбы», поскольку Трамп очень редко подписывается своим первым именем.

Лукашенко в свою очередь заявил, что «постарается в долгу не остаться». В письме также содержатся пожелания здоровья и благополучия белорусскому президенту. Кроме того, Трамп выразил надежду на продолжение сотрудничества Вашингтона и Минска.

Ранее республиканец отметил, что вместе со своей супругой Меланией молится о здоровье и благополучии Лукашенко. Помимо всего прочего, политик поздравил белорусского коллегу с днем рождения. Лукашенко в шутку ответил: «При случае отметим».

До этого Трамп заявил, что президент Белоруссии является сильным лидером и уважаемым человеком. Американский лидер напомнил, что Лукашенко помиловал 16 осужденных, в том числе тех, кто совершил преступления «экстремистской направленности».

Дональд Трамп
Александр Лукашенко
письма
США
