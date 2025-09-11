Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 15:57

Россиянина осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины

Нижегородец получил 3,5 года колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд приговорил жителя Нижнего Новгорода к 3,5 года колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщает Pravda-nn.ru. Мужчина, рассчитывая на денежное вознаграждение, самостоятельно вышел на связь с СБУ.

Злоумышленник сотрудничал с иностранной разведкой, собирал и передавал данные о военных объектах Минобороны, расположенных в Нижегородской области. Следственный отдел УФСБ по региону возбудил против него уголовное дело за тайное взаимодействие с иностранным государством.

Ранее в Ярославской области задержали несколько человек, обвиняемых в госизмене. Они собирали и передавали спецслужбам Украины сведения об объектах критической инфраструктуры.

