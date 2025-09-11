Празднование Дня города в Москве
Шпионившего за российскими военными молодого украинца сурово наказали

Суд в ЛНР приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил 26-летнего украинца Владислава Серицу к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчину признали виновным в передаче Киеву данных о местонахождении подразделений ВС РФ на территории республики.

Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Владислава Серицы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), — отметили в ведомстве.

Следствие установило, что в июле 2022 года Серица по собственной инициативе собирал разведданные о расположении российских военных на территории ЛНР и передавал их представителям украинских спецслужб. Для связи он использовал один из мессенджеров.

Ранее Запорожский областной суд приговорил местного жителя Николая Джоса к пожизненному лишению свободы за шпионаж для ВСУ, из-за которого в 2023 году погибли трое российских военных. Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима.

