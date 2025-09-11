Стало известно, кто просил проверить многоженца Сухова по заявлению дочери Депутат Милонов заявил, что он и коллеги просили СК проверить многоженца Сухова

Проведения проверки в отношении многоженца Ивана Сухова добивались депутаты Государственной думы, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, парламентарии обращались в Следственный комитет с просьбой проконтролировать процесс.

Изначально, к сожалению, районное управление, районный отдел не усмотрел признаков преступления, но повторно мы обратились, в том числе и во время одного из эфиров недавних на Первом канале, к руководству Следственного комитета с просьбой основательно и беспристрастно, справедливо провести проверку. И, как мы видим, сейчас Следственный комитет нашел основания для возбуждения уголовного дела, — сказал Милонов.

Он отметил, что дальнейшее решение о судьбе многоженца должен принимать суд.

Лично мое мнение, что, конечно, в полной мере он начудил и должен отвечать по закону. Но, несмотря на мой очень праведный и сильный гнев на него, решение принимает суд, — резюмировал депутат.

11 сентября стало известно, что на многоженца Ивана Сухова завели уголовное дело, после того как его дочь заявила о домогательствах. Ранее девушка выступила в эфире федерального канала, где объявила о том, что подвергалась развратным действиям с 14 лет. По данным СМИ, после признания Анны силовики допросили окружение семьи Сухова и провели все необходимые экспертизы.