11 сентября 2025 в 16:29

Почти 3 тыс. квартир повреждено в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почти три тысячи квартир в 30 домах повреждено в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ 14 августа, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области в своем Telegram-канале. Там отметили, что в ряде домов восстановлено около 700 стекол и 200 рам, осталось остеклить 72 квартиры. Ожидается, что специалисты закончат работы в октябре.

Повреждено почти 3 тыс. квартир в 30 домах. <…> В остальных домах восстановлено почти 700 стекол, 200 рам и 50 балконов, осталось остеклить 72 квартиры, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ атаковали два школьных автобуса в населенном пункте Васильевка. По его словам, на территории учебного заведения в момент атаки не было взрослых и детей, никто не пострадал. Учащихся школы перевели на дистанционное обучение.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 сентября уничтожили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.

Россия
Ростовская область
Юрий Слюсарь
беспилотники
