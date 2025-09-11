ВСУ атаковали школьные автобусы в Запорожской области

ВСУ атаковали два школьных автобуса в населенном пункте Васильевка Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, на территории учебного заведения в момент атаки не было взрослых и детей, никто не пострадал. Учащихся школы перевели на дистанционное обучение.

В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что работа крупных торговых центров Белгорода и Белгородского района области вновь была приостановлена. Такое решение принимается уже второй день подряд. Кроме того, местные школы перешли на дистанционный формат работы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 сентября уничтожили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.