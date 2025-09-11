Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 18:11

Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем

Артисты Ронан и Лауден стали родителями первенца

Слухи о пополнении в семье актрисы Сирши Ронан и актера Джека Лаудена подтвердились, передает The Sun. Пару впервые увидели на прогулке по Лондону с новорожденным первенцем.

Предположения о беременности Ронан появились еще в мае, когда она появилась на модном показе в Париже с заметно округлившимся животиком. Известно, что пара, которая тщательно скрывает детали своей личной жизни, сыграла тихую свадьбу в Эдинбурге примерно год назад.

Ранее новые фотографии Елизаветы Песковой из Турции вызвали у подписчиков и журналистов подозрения о ее возможной беременности. Дочь пресс-секретаря президента публиковала снимки, где старательно скрывает живот от камеры. Многие предположили, что это может означать скорое пополнение в семье Елизаветы и её мужа Даниила Ромашова, с которым она обручилась в прошлом году.

Кроме того, актриса Агата Муцениеце опубликовала видео с тренировки во время беременности, на котором у нее заметен синяк под глазом. Это вызвало споры среди подписчиков: одни предположили, что это последствие косметической процедуры, другие выразили обеспокоенность, не стала ли она жертвой домашнего насилия.

