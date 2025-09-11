Школьник упал в реку с самокатом и выжил

Восьмилетнего школьника спасли из реки, куда он упал вместе с рюкзаком и самокатом, информирует «112». По данным источника, восьмилетний ребенок свалился под катер на 66-м километре МКАДа.

Люди на борту быстро сориентировались и прыгнули в реку, чтобы спасти ребенка. Школьника везут в ближайший яхт-клуб, чтобы передать медикам. Обстоятельства случившегося выясняются. О родителях ребенка пока ничего неизвестно.

Ранее девочка-подросток из Тюмени выжила после падения из окна многоэтажного дома. Школьница была госпитализирована, а на место приехали полицейские и медики для выяснения деталей случившегося.

В Москве погиб пятилетний мальчик после падения из окна многоэтажного дома. В прокуратуре уточнили, что ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выжила после падения из окна многоэтажки. Ребенка госпитализировали с травмами, а состояние пострадавшей оценивалось медиками как тяжелое.