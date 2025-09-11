Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 18:07

Школьник упал в реку с самокатом и выжил

В Москве школьника вытащили из воды после падения в реку с самокатом и рюкзаком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмилетнего школьника спасли из реки, куда он упал вместе с рюкзаком и самокатом, информирует «112». По данным источника, восьмилетний ребенок свалился под катер на 66-м километре МКАДа.

Люди на борту быстро сориентировались и прыгнули в реку, чтобы спасти ребенка. Школьника везут в ближайший яхт-клуб, чтобы передать медикам. Обстоятельства случившегося выясняются. О родителях ребенка пока ничего неизвестно.

Ранее девочка-подросток из Тюмени выжила после падения из окна многоэтажного дома. Школьница была госпитализирована, а на место приехали полицейские и медики для выяснения деталей случившегося.

В Москве погиб пятилетний мальчик после падения из окна многоэтажного дома. В прокуратуре уточнили, что ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выжила после падения из окна многоэтажки. Ребенка госпитализировали с травмами, а состояние пострадавшей оценивалось медиками как тяжелое.

Москва
дети
мосты
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова назвала передачу, которая вдохновляла ее в 90-е
Захарова объяснила истинное значение мужественности и женственности
Многоженца Сухова посадят за домогательства дочери? Какой срок ему грозит
Лукашенко раскрыл, какую роль сыграли белорусские ракеты в инциденте с БПЛА
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Редкое тропическое насекомое обнаружено в России
В ГД сравнили убийство Чарли Кирка с покушением на Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.