RT: Мария Гайдар подала заявление на закрытие своего ИП в России

RT сообщает, что дочь экс-зампреда правительства России Егора Гайдара, гражданка Украины Мария Гайдар 24 октября подала заявление на закрытие своего ИП на территории России. По данным издания, речь идет о бизнесе по сдаче в аренду трех квартир в Москве.

Самая большая из них, площадью 75 квадратных метров, расположена в центре столицы, в Малом Тишинском переулке, пишет RT. Схожая недвижимость в соседних домах оценивается в 35-40 млн рублей, уточняет издание.

Вторая квартира, по данным RT, площадь которой 50 квадратных метров, находится на улице Верхней. Рыночная стоимость такой двухкомнатной квартиры стартует от 25 млн рублей, отмечают авторы статьи. Третий объект площадью 33 квадратных метра расположен у МКАД на Неманском проезде – его стоимость, по подсчетам издания, достигает примерно 10 млн рублей.

