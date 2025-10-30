Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 14:55

RT: Мария Гайдар подала заявление на закрытие своего ИП в России

RT: дочь Егора Гайдара Мария подала заявление на закрытие бизнеса в России

Мария Гайдар Мария Гайдар Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

RT сообщает, что дочь экс-зампреда правительства России Егора Гайдара, гражданка Украины Мария Гайдар 24 октября подала заявление на закрытие своего ИП на территории России. По данным издания, речь идет о бизнесе по сдаче в аренду трех квартир в Москве.

Самая большая из них, площадью 75 квадратных метров, расположена в центре столицы, в Малом Тишинском переулке, пишет RT. Схожая недвижимость в соседних домах оценивается в 35-40 млн рублей, уточняет издание.

Вторая квартира, по данным RT, площадь которой 50 квадратных метров, находится на улице Верхней. Рыночная стоимость такой двухкомнатной квартиры стартует от 25 млн рублей, отмечают авторы статьи. Третий объект площадью 33 квадратных метра расположен у МКАД на Неманском проезде – его стоимость, по подсчетам издания, достигает примерно 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Белогай) решила оборвать связи с родной страной и продала недвижимость в Москве. Речь идет об имуществе на сумму 141 млн рублей.

