Сторонники феминизма прокляли Чарли Кирка за несколько дней до убийства

Авторы американского профеминистского портала Jezebel организовали кампанию по наложению проклятия на консервативного активиста Чарли Кирка за несколько дней до его гибели, сообщает Daily Mail. По данным таблоида, они обратились к ведьмам с платформы Etsy, чтобы те совершили магический обряд против политика.
Публикация с рассказом о заказном проклятии вышла 8 сентября под провокационным заголовком: «Мы заплатили нескольким ведьмам на Etsy, чтобы проклясть Чарли Кирка». Всего через два дня после этого сторонник президента США Дональда Трампа был застрелен во время выступления в университете штата Юта.
После гибели активиста редакция Jezebel опубликовала специальное заявление, осуждающее политическое насилие. В нем подчеркивалось, что издание «самым решительным образом осуждает убийство» и не поддерживает подобные действия.
В оригинальной статье автор объяснил свою идею историческими параллелями с преследованием женщин в средневековье. Магическое воздействие предполагало скорее символические последствия в виде кожных проблем или технических неполадок во время выступлений.
Ранее стало известно, что Кирка застрелил снайпер с крыши соседнего здания. Комиссар Департамента общественной безопасности Бо Мэйсон заявил, что выстрел был произведен с третьего этажа. Он классифицировал убийство как политическое.