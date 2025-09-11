«Мы умеем читать между строк»: Лукашенко получил письмо от Трампа Лукашенко заявил, что ценит письмо Трампа и умеет читать между строк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высоко оценил поздравительное письмо американского лидера Дональда Трампа. По его словам, которые передает БелТА, Минск умеет «читать между строк» такие послания.

Прежде всего я прошу передать [благодарность] Дональду и первой леди США [Мелании Трамп] за те поздравления, которые они направили в мой адрес, и пожелания. Мы понимаем, умеем читать между строк, — отметил Лукашенко.

Трамп подписал письмо белорусскому лидеру просто и кратко, использовав лишь имя «Дональд». Лукашенко в свою очередь заявил, что «постарается в долгу не остаться». Американский президент также подарил главе республики эксклюзивные запонки с изображением Белого дома.

Кроме того, Трамп отметил, что вместе с Меланией молится о здоровье и благополучии Лукашенко. Помимо всего прочего, он поздравил белорусского коллегу с днем рождения. Лукашенко в шутку ответил: «При случае отметим».

До этого глава Белого дома заявил, что президент Белоруссии является сильным лидером и уважаемым человеком. Трамп напомнил, что Лукашенко помиловал 16 осужденных, в том числе тех, кто совершил преступления «экстремистской направленности».