11 сентября 2025 в 15:33

«Мы умеем читать между строк»: Лукашенко получил письмо от Трампа

Лукашенко заявил, что ценит письмо Трампа и умеет читать между строк

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высоко оценил поздравительное письмо американского лидера Дональда Трампа. По его словам, которые передает БелТА, Минск умеет «читать между строк» такие послания.

Прежде всего я прошу передать [благодарность] Дональду и первой леди США [Мелании Трамп] за те поздравления, которые они направили в мой адрес, и пожелания. Мы понимаем, умеем читать между строк, — отметил Лукашенко.

Трамп подписал письмо белорусскому лидеру просто и кратко, использовав лишь имя «Дональд». Лукашенко в свою очередь заявил, что «постарается в долгу не остаться». Американский президент также подарил главе республики эксклюзивные запонки с изображением Белого дома.

Кроме того, Трамп отметил, что вместе с Меланией молится о здоровье и благополучии Лукашенко. Помимо всего прочего, он поздравил белорусского коллегу с днем рождения. Лукашенко в шутку ответил: «При случае отметим».

До этого глава Белого дома заявил, что президент Белоруссии является сильным лидером и уважаемым человеком. Трамп напомнил, что Лукашенко помиловал 16 осужденных, в том числе тех, кто совершил преступления «экстремистской направленности».

