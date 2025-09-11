Обычная просьба о помощи в Москве обернулась дерзкой схемой развода

Мошенники в Москве использовали новую схему обмана, они подходят преимущественно к девушкам, жалуясь на тяжелые жизненные обстоятельства и прося денег на бензин или другие нужды, обратил внимание Telegram-канал «112». Двое молодых людей вели себя крайне агрессивно, что заставляло жертв теряться и отдавать им наличные средства или переводить крупные суммы на карту.

Одна из девушек смогла распознать обман и оперативно включила камеру мобильного телефона. Она зафиксировала внешность преступников и их действия, после чего написала заявление в полицию, предоставив видеозапись в качестве доказательства.

В комментариях под публикациями о данном инциденте сотни девушек узнали этих же мошенников и выразили готовность обратиться в правоохранительные органы. Многие из них подтвердили, что сталкивались с аналогичными попытками вымогательства денег под предлогом помощи в трудной ситуации.

Ранее жительница Улан-Удэ перевела мошенникам 600 тыс. рублей, спрятав деньги в банках с вареньем. Женщину убедили, что таким образом она защищает свои средства от несанкционированного доступа. Все началось с телефонного звонка от лжесотрудницы сотовой компании, которая выманила у потерпевшей данные СНИЛС. На следующий день с женщиной связались мошенники, представившиеся сотрудниками полиции. Они заявили о якобы совершенном с ее карты переводе миллиона рублей на «финансирование вражеских формирований».