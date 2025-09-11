Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 16:09

Обычная просьба о помощи в Москве обернулась дерзкой схемой развода

Мошенники в Москве вымогают деньги под предлогом тяжелой жизненной ситуации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники в Москве использовали новую схему обмана, они подходят преимущественно к девушкам, жалуясь на тяжелые жизненные обстоятельства и прося денег на бензин или другие нужды, обратил внимание Telegram-канал «112». Двое молодых людей вели себя крайне агрессивно, что заставляло жертв теряться и отдавать им наличные средства или переводить крупные суммы на карту.

Одна из девушек смогла распознать обман и оперативно включила камеру мобильного телефона. Она зафиксировала внешность преступников и их действия, после чего написала заявление в полицию, предоставив видеозапись в качестве доказательства.

В комментариях под публикациями о данном инциденте сотни девушек узнали этих же мошенников и выразили готовность обратиться в правоохранительные органы. Многие из них подтвердили, что сталкивались с аналогичными попытками вымогательства денег под предлогом помощи в трудной ситуации.

Ранее жительница Улан-Удэ перевела мошенникам 600 тыс. рублей, спрятав деньги в банках с вареньем. Женщину убедили, что таким образом она защищает свои средства от несанкционированного доступа. Все началось с телефонного звонка от лжесотрудницы сотовой компании, которая выманила у потерпевшей данные СНИЛС. На следующий день с женщиной связались мошенники, представившиеся сотрудниками полиции. Они заявили о якобы совершенном с ее карты переводе миллиона рублей на «финансирование вражеских формирований».

мошенники
Москва
обман
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой
Названо российское оружие, которое может разнести подземные укрепления ВСУ
Мошенники начали заманивать россиян фейковыми криптокошельками
Раскрыто, как в октябре можно повысить плодородие почвы
Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки — всегда мало
Марочко рассказал об успехе российских войск в Днепропетровской области
Известный бренд армейской одежды закрывает все магазины в России
Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке — аромат на всю кухню
Диетолог рассказала, как правильно избавиться от сахарной зависимости
Убийца украинки в США объяснил преступление «чтением мыслей»
В России не исключили внесения поправок об ИИ в Уголовный кодекс
Бывшего главу партии Саакашвили задержали в Грузии по делу о взятке
Руководитель СИЗО-1 покинул пост после скандала
Эксперимент друзей по проверке прочности шлема обернулся трагедией
Захарова высказалась об отмене российской культуры
Непальских министров эвакуировали с помощью вертолета и веревок
В Китае нашли признак сбывающегося пророчества о войне КНР и США
ВСУ лишились нового Су-27 вместе с пилотом
Пленный боец рассказал, для чего ВСУ нужны женщины
Финансист назвал причину ослабления рубля
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.