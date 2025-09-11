Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 14:59

Россиянка отправила мошенникам полмиллиона рублей в банках с вареньем

В Улан-Удэ женщина отправила мошенникам 600 тысяч рублей внутри банок с вареньем

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жительница Улан-Удэ перевела мошенникам 600 тысяч рублей, спрятав деньги в банках с вареньем, сообщает МВД по Бурятии в Telegram-канале. Женщину убедили в том, что так она декларирует средства от несанкционированного доступа.

По указанию звонивших потерпевшая, разложив пачками деньги в общей сумме 600 000 рублей в целлофановые пакеты, положила их в банки с вареньем (одна трехлитровая, две банки по 850 грамм, три банки по 750 грамм), — говорится в сообщении.

Все началось с того, что женщине позвонила якобы сотрудница сотовой компании, и выманила у нее данные СНИЛС. На следующий день с потерпевшей связались лжесотрудники полиции, которые заявили о некоем переводе с ее карты 1 млн рублей на «финансирование вражеских формирований».

Под предлогом сбережения оставшихся денег мошенники убедили женщину, что ей нужно их задекларировать. Однако процедура будет проходить в другом городе. Аферисты вынудили ее упаковать 600 тысяч рублей в целлофановые пакеты, спрятать их в банки с вареньем и отправить почтой в Ростов-на-Дону. Преступники детально проинструктировали потерпевшую о способе «конспиративной» упаковки денег. Уже позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что многие россияне распознают телефонных мошенников благодаря собственной интуиции, а также после получения просьбы раскрыть личные данные или назвать код из СМС. Интуитивное ощущение того, что «что-то не так», помогает 42% россиян, отвечавших на мошеннические звонки. Просьба раскрыть конфиденциальные данные или назвать код из СМС сразу же настораживает 57% респондентов.

Россия
Бурятия
мошенники
обман
