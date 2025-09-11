Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 14:16

«Страшное преступление»: Захарова высказалась об убийстве Кирка

Захарова заявила, что нужно найти убийцу Чарли Кирка

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Необходимо провести тщательное расследование убийства американского активиста Чарли Кирка, заявила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. Она подчеркнула, что очень важно найти преступника и тех, кто был вовлечен в убийство, передает корреспондент NEWS.ru

Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление, — сказала дипломат.

Ранее ведущий Fox News Джесси Уотерс заявил, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка может стать переломным моментом в истории Соединенных Штатов. По его мнению, это преступление свидетельствует о наступлении в стране эпохи политического насилия и цензуры. Телеведущий подчеркнул, что Кирк был убит за открытое выражение своих взглядов, что представляет собой крайне тревожный сигнал для свободы слова.

Американский журнал Time разместил на своей обложке изображение убитого активиста с надписью «Довольно». В статье издания отмечается, что это убийство может стать не просто трагедией, но и катализатором дальнейшей радикализации американского общества.

Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время дебатов в университете штата Юта. После госпитализации и пребывания в тяжелом состоянии активист скончался. О его смерти сообщил президент США Дональд Трамп.

Мария Захарова
Чарли Кирк
МИД РФ
США
