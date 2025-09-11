Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 13:54

Телеведущий Fox News предрек конец Америки после убийства сторонника Трампа

Ведущий Уотерс заявил о переломном моменте для США после убийства Чарли Кирка

Джесси Уотерс Джесси Уотерс Фото: Andy Kropa/ТАСС

Убийство консервативного активиста Чарли Кирка может стать переломным моментом в истории Соединенных Штатов, заявил ведущий Fox News Джесси Уотерс в эфире телеканала. По его мнению, это преступление свидетельствует о наступлении в стране эпохи политического насилия и цензуры.

Телеведущий подчеркнул, что Кирк был убит за открытое выражение своих взглядов, что является крайне тревожным сигналом для свободы слова. Он провел параллель с рядом других громких инцидентов, включая покушение на президента США Дональда Трампа и нападение на дом судьи Бретта Кавано.

Если в Америке можно быть убитым за то, что высказываешь свое мнение, значит, Америке пришел конец, — сказал журналист.

Уотерс также упомянул недавние нападения на евреев у посольства и угрозы в адрес семей таможенных агентов. Ведущий пришел к выводу, что американское общество столкнулось с необъявленной войной, которую инициировали противники консервативных ценностей.

Это война, которую мы не просили, и это война, которую они не смогут выиграть. Победить можно только одним способом — делать то, что делал Чарли: говорить громче, говорить правду чаще. Оказывать такое давление на всех этих людей, чтобы они больше никогда не осмелились на подобное. Это переломный момент, — сказал Уотерс.

Ранее Секретная служба США решила ужесточить протоколы безопасности на публичных мероприятиях с участием Дональда Трампа. Шаг связан с недавним убийством активиста Кирка.

США
телеведущие
убийства
Чарли Кирк
