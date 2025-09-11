Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 11:10

Охрану Трампа усилят после убийства сторонника в Юте

WSJ: Секретная служба США повысит уровень защиты на мероприятиях с Трампом

Секретная служба США планирует ужесточить протоколы безопасности на публичных мероприятиях с участием президента Дональда Трампа, сообщила газета The Wall Street Journal. Данное решение связано с недавним убийством в штате Юта консервативного активиста Чарли Кирка.

Меры будут усилены в ходе всех предстоящих массовых выступлений политика. Согласно официальному графику, Трамп должен посетить мемориальную церемонию в Пентагоне, посвященную жертвам терактов 11 сентября, а также присутствовать на бейсбольном матче в Нью-Йорке. Агенты намерены пересмотреть развертывание сил и процедуры допуска на этих событиях.

В настоящее время ведомство воздерживается от публичных комментариев относительно конкретных планов. В частности, не было подтверждено распространенное СМИ сообщение о создании расширенного защитного периметра вокруг Белого дома. Официальные представители также не уточняют, повлиял ли инцидент на текущий уровень охраны резиденции.

Инцидент произошел в городе Орем, где во время выступления был застрелен 31-летний активист Чарли Кирк, известный своей поддержкой Трампа и критикой военной помощи Украине. По данным следствия, стрельба велась с крыши соседнего здания, а предполагаемый преступник все еще разыскивается федеральными и местными властями. Прежде задержанные по подозрению в совершении убийства двое человек были освобождены после допроса.

Ранее Трамп распорядился приспустить государственные флаги на всей территории страны в память о погибшем активисте. Флаги будут оставаться приспущенными до 18:00 воскресенья. Помощница президента Марго Мартин также опубликовала видео с приспущенным флагом у Белого дома.

