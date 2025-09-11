Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:40

В США приспустили флаги

Трамп приказал приспустить флаги в США в память о погибшем Чарли Кирке

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги на всей территории страны в память о погибшем после покушения праворадикальном активисте Чарли Кирке — соответствующий пост был опубликован в соцсети Truth Social. Флаги будут оставаться приспущенными до 18:00 воскресенья.

В честь Чарли Кирка, поистине великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 воскресенья, — написал Трамп.

Помощница президента Марго Мартин также опубликовала в соцсети Х видео приспущенного флага у Белого дома. Она подписала сообщение: «В честь поистине великого американца».

В Кирка выстрелили во время дебатов в университете штата Юта. Он получил ранение в шею, был госпитализирован и некоторое время находился в тяжелом состоянии. Однако позже Трамп сообщил о его смерти.

Ранее Трамп заявил, что все причастные к убийству политического активиста Чарли Кирка будут найдены и привлечены к ответственности. Он назвал текущий момент «темными временами» для США и пообещал пресекать не только непосредственных исполнителей, но и организации, финансирующие политическое насилие.

флаги
Дональд Трамп
сторонники
убийства
