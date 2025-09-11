«Довольно»: обложка Time стала политическим манифестом

Американский журнал Time разместил на своей обложке изображение активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, убитого в штате Юта. На фотографии политик запечатлен во время выступления в университете города Орем. На обложке размещена надпись: «Довольно». В статье, посвященной произошедшему, отмечается, что убийство Кирка может стать не просто трагедией, но и катализатором дальнейшей радикализации американского общества.

[Убийство] может стать не просто трагедией, но и катализатором — событием, которое еще сильнее радикализирует американцев. Не столько отклонением от нормы, сколько особенностью все более опасной национальной политики, — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги на всей территории страны в память о погибшем активисте. Флаги будут оставаться приспущенными до 18:00 воскресенья. Помощница президента Марго Мартин также опубликовала в соцсети Х видео с приспущенным флагом у Белого дома.

Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время дебатов в университете штата Юта. Пуля попала ему в шею, после чего он был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии. Позже Трамп сообщил о смерти активиста.