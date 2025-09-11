Просто посадите этот цветок осенью — летом он поразит огненными соцветиями

Астильба Арендса — многолетник, который гарантированно зацветет пышными красными шапками уже следующим летом. Просто посадите его осенью — летом он поразит огненными соцветиями.

Этот неприхотливый красавец переносит даже тяжелые глинистые почвы, заболоченность и густую тень, где другие растения гибнут. При посадке в сентябре-октябре его корневища успевают укорениться до морозов, а природная морозостойкость (до -35 °C) позволяет зимовать без укрытия. Достаточно заглубить корни на 20 см в рыхлую почву с добавлением компоста, полить и замульчировать торфом.

Уже в июне астильба поразит огненными соцветиями — она выпустит метровые цветоносы с ажурными метелками рубинового, карминного или гранатового оттенков, которые будут пылать в саду до сентября. Растение не болеет, не требует подкормок и с каждым годом образует более мощные кусты, не вырождаясь десятилетиями.

Ранее был назван многолетник, который зимует без укрытия и вытесняет сорняки.