Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 07:46

Просто посадите этот цветок осенью — летом он поразит огненными соцветиями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астильба Арендса — многолетник, который гарантированно зацветет пышными красными шапками уже следующим летом. Просто посадите его осенью — летом он поразит огненными соцветиями.

Этот неприхотливый красавец переносит даже тяжелые глинистые почвы, заболоченность и густую тень, где другие растения гибнут. При посадке в сентябре-октябре его корневища успевают укорениться до морозов, а природная морозостойкость (до -35 °C) позволяет зимовать без укрытия. Достаточно заглубить корни на 20 см в рыхлую почву с добавлением компоста, полить и замульчировать торфом.

Уже в июне астильба поразит огненными соцветиями — она выпустит метровые цветоносы с ажурными метелками рубинового, карминного или гранатового оттенков, которые будут пылать в саду до сентября. Растение не болеет, не требует подкормок и с каждым годом образует более мощные кусты, не вырождаясь десятилетиями.

Ранее был назван многолетник, который зимует без укрытия и вытесняет сорняки.

Читайте также
Этот яблочный пирог особо вкусный из-за теста: готовим осенний десерт с корицей
Общество
Этот яблочный пирог особо вкусный из-за теста: готовим осенний десерт с корицей
Салат «Изумруд» с горошком и огурцом: 4 простых ингредиента, но вкус изумительный
Общество
Салат «Изумруд» с горошком и огурцом: 4 простых ингредиента, но вкус изумительный
Необычный морозостойкий многолетник станет звездой сада: посадите в октябре, и он успеет укорениться
Общество
Необычный морозостойкий многолетник станет звездой сада: посадите в октябре, и он успеет укорениться
Бросила семена под снег — в июне сад фиолетовым ковром! Красота без хлопот
Общество
Бросила семена под снег — в июне сад фиолетовым ковром! Красота без хлопот
Эти цветы 100% зацветут следующим летом: зимуют даже в глине и песке
Общество
Эти цветы 100% зацветут следующим летом: зимуют даже в глине и песке
цветы
растения
многолетники
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При въезде на Крымский мост со стороны Керчи собралась внушительная пробка
Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности в США
Известную блогершу признали банкротом
Экс-полицейский назвал журналиста чмом, избил оператора и попал на видео
«Что хотели, то и творили»: Родченков о сокрытии допинговых нарушений
В Мехико резко выросло число пострадавших при взрыве автоцистерны
Врач раскрыла, передается предрасположенность к язве желудка через гены
Россиян предупредили о мошенниках, убеждающих покупать дорогие телефоны
«Поспешные и голословные заявления»: в Госдуме усомнились в словах Трампа
Нарколог ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после инцидента с БПЛА в Польше
Мошенники начали обманывать жертв через внутренние чаты в приложениях
Смерть отца во сне: к чему готовиться наяву
Президент Польши сделал важный звонок после инцидента с БПЛА
В российском городе активно ищут гуляющего по улицам лося
В Госдуме предложили серьезно ужесточить наказание за обман пенсионеров
Шпионившего за российскими военными молодого украинца сурово наказали
«Не я, а мой отец»: Кадыров рассказал о дипломатическом наследии
Названа самая популярная модель для предзаказа в линейке iPhone 17
Удар HIMARS по ДНР и ликвидация командиров: новости СВО к утру 11 сентября
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.