Школьник попал в больницу со скрюченными из-за домашнего задания пальцами

Китайский мальчик заработал деформацию пальцев рук, пытаясь за один день сделать летнюю домашнюю работу, сообщает South China Morning Post. По информации издания, тяжелые симптомы появились у 11-летнего школьника из провинции Хунань в конце августа. У подростка участилось дыхание, начались головные боли и головокружение, а конечности «скрючились».
В тот день он без перерывов выполнял домашнее задание в период с восьми утра до десяти вечера. Когда симптомы обострились, родители немедленно доставили его в больницу. Врачи диагностировали у мальчика респираторное заболевание, которое возникает, когда человек дышит слишком быстро и глубоко. В основном это происходит из-за эмоционального возбуждения.
Медики помогли школьнику отрегулировать ритм дыхания с помощью дыхательной маски, после чего его состояние стабилизировалось. Педиатр Чжан Сяофо предупредил, что в особо тяжелых случаях это состояние может привести к смерти.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал инициативу депутатов Госдумы об отмене домашнего задания. По его словам, это неотъемлемая часть учебного процесса и важный элемент обучения, который существует во всех странах.