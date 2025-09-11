Школьник попал в больницу со скрюченными из-за домашнего задания пальцами В КНР школьник попытался выполнить все летнее домашнее задание за один день

Китайский мальчик заработал деформацию пальцев рук, пытаясь за один день сделать летнюю домашнюю работу, сообщает South China Morning Post. По информации издания, тяжелые симптомы появились у 11-летнего школьника из провинции Хунань в конце августа. У подростка участилось дыхание, начались головные боли и головокружение, а конечности «скрючились».

В тот день он без перерывов выполнял домашнее задание в период с восьми утра до десяти вечера. Когда симптомы обострились, родители немедленно доставили его в больницу. Врачи диагностировали у мальчика респираторное заболевание, которое возникает, когда человек дышит слишком быстро и глубоко. В основном это происходит из-за эмоционального возбуждения.

Медики помогли школьнику отрегулировать ритм дыхания с помощью дыхательной маски, после чего его состояние стабилизировалось. Педиатр Чжан Сяофо предупредил, что в особо тяжелых случаях это состояние может привести к смерти.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал инициативу депутатов Госдумы об отмене домашнего задания. По его словам, это неотъемлемая часть учебного процесса и важный элемент обучения, который существует во всех странах.