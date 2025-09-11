В Белоруссии может снова открыться посольство США

Посольство США в Белоруссии может в ближайшем будущем возобновить работу, заявил представитель главы Белого дома Джон Коул. По его словам, которые приводит агентство БелТА, Вашингтон будет работать над этим вопросом, он еще обсуждается в рамках переговорного процесса.

Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь, — сказал Коул.

Ранее представитель Трампа заявил, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Коул отметил, что президент страны Дональд Трамп призвал «сделать это немедленно».

До этого Трамп назвал белорусского лидера Александра Лукашенко сильным лидером и уважаемым человеком. Он напомнил, что президент Белоруссии помиловал 16 осужденных. Трамп выразил мнение, что Лукашенко помилует и других заключенных из разных стран.

В августе Лукашенко отметил, что глава Белого дома здорово сыграл свою роль посредника в переговорах по Украине на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Белорусский лидер также добавил, что Европа должна включиться в процесс разрешения конфликта, а не разжигать его.