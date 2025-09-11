Врач назвал косоглазие симптомом страшной болезни

Косоглазие может быть симптомом, сигнализирующим о развитии опухоли мозга, заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев. По его словам, в таких случаях человек не имеет никаких патологий, связанных с органом зрения. Однако при дальнейшем обследовании у невролога уже выявляется новообразование в головном мозге.

Иногда приходят пациенты к офтальмологу, мы смотрим, что патологии глаза нет. Но глаз сместился в сторону. И при обследовании у невролога мы находим уже патологию в головном мозге, — сказал Дементьев.

Ранее непроходивший ушиб груди у жительницы Великобритании оказался симптомом редкого долькового рака молочной железы. 42-летняя Эмма Холл получила травму при ударе о дверной косяк в прачечной. Хотя болевые ощущения вскоре прошли, уплотнение в груди сохранилось, что побудило женщину обратиться за медицинской помощью.

До этого ухудшение обоняния назвали одним из ранних признаков болезни Альцгеймера. Ученые выяснили, что этот симптом связан с ранними изменениями в мозге.