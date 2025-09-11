Совет управляющих ЕЦБ принял решение по ставкам

Совет управляющих Европейского центрального банка по итогам заседания 11 сентября сохранил процентные ставки без изменений, говорится в сообщении регулятора. Базовая ставка осталась на уровне 2,15%, депозитная — 2%, маржинальная кредитная — 2,4%.

Совет управляющих сегодня принял решение сохранить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. Инфляция в настоящее время находится на уровне среднесрочного целевого показателя в 2%, и оценка советом управляющих перспектив инфляции в целом не изменилась, — говорится в сообщении.

ЕЦБ также обновил прогноз по инфляции. В 2025 году она окажется на уровне 2,1%. В последующие два года регулятор ожидает инфляцию в 1,7% и 1,9% соответственно. Регулятор заверил, что полон решимости стабилизировать показатель на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе.

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин предупредил, что досрочное снижение ключевой ставки повлечет за собой дополнительные бюджетные расходы. Аналогичные последствия, как отметил представитель регулятора, возникнут и в случае преждевременного смягчения денежно-кредитной политики, которое не приведет к экономии средств бюджета.