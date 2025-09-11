Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 16:25

Совет управляющих ЕЦБ принял решение по ставкам

ЕЦБ сохранил ключевые ставки без изменений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет управляющих Европейского центрального банка по итогам заседания 11 сентября сохранил процентные ставки без изменений, говорится в сообщении регулятора. Базовая ставка осталась на уровне 2,15%, депозитная — 2%, маржинальная кредитная — 2,4%.

Совет управляющих сегодня принял решение сохранить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. Инфляция в настоящее время находится на уровне среднесрочного целевого показателя в 2%, и оценка советом управляющих перспектив инфляции в целом не изменилась, — говорится в сообщении.

ЕЦБ также обновил прогноз по инфляции. В 2025 году она окажется на уровне 2,1%. В последующие два года регулятор ожидает инфляцию в 1,7% и 1,9% соответственно. Регулятор заверил, что полон решимости стабилизировать показатель на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе.

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин предупредил, что досрочное снижение ключевой ставки повлечет за собой дополнительные бюджетные расходы. Аналогичные последствия, как отметил представитель регулятора, возникнут и в случае преждевременного смягчения денежно-кредитной политики, которое не приведет к экономии средств бюджета.

ЕЦБ
ставки
ключевая ставка
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой
Названо российское оружие, которое может разнести подземные укрепления ВСУ
Мошенники начали заманивать россиян фейковыми криптокошельками
Раскрыто, как в октябре можно повысить плодородие почвы
Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки — всегда мало
Марочко рассказал об успехе российских войск в Днепропетровской области
Известный бренд армейской одежды закрывает все магазины в России
Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке — аромат на всю кухню
Диетолог рассказала, как правильно избавиться от сахарной зависимости
Убийца украинки в США объяснил преступление «чтением мыслей»
В России не исключили внесения поправок об ИИ в Уголовный кодекс
Бывшего главу партии Саакашвили задержали в Грузии по делу о взятке
Руководитель СИЗО-1 покинул пост после скандала
Эксперимент друзей по проверке прочности шлема обернулся трагедией
Захарова высказалась об отмене российской культуры
Непальских министров эвакуировали с помощью вертолета и веревок
В Китае нашли признак сбывающегося пророчества о войне КНР и США
ВСУ лишились нового Су-27 вместе с пилотом
Пленный боец рассказал, для чего ВСУ нужны женщины
Финансист назвал причину ослабления рубля
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.