На Западе раскрыли, кто сорвал финансовые планы ЕС по Украине

Европейский центральный банк отказался поддержать план ЕС по предоставлению Украине €140 млрд (12,6 трлн рублей) за счет замороженных российских активов, сообщает британская газета Financial Times. Решение ЕЦБ основано на заключении о нарушении данным предложением его уставного мандата.

По информации издания, план ЕК предусматривал предоставление странами-членами государственных гарантий для распределения рисков по крупному кредиту. Представители Еврокомиссии признали, что быстрое привлечение таких средств в чрезвычайной ситуации окажет давление на финансовые рынки.

Ранее глава Министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что страны Европейского союза не желают брать на себя совместные обязательства и делить риски, связанные с применением замороженных российских активов для финансирования Украины. По его мнению, наилучшим вариантом мог бы стать традиционный общеевропейский кредит вместо юридически небезопасных схем.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Евросоюз обвиняет Бельгию в манипуляциях с замороженными российскими активами, стремясь передать их Украине. Парламентарий подчеркнула готовность РФ предпринять ответные меры в случае незаконного изъятия своих финансовых средств.