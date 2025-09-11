ОПЕК+ недобрала более 300 тысяч баррелей нефти в августе ОПЕК: страны организации добывали на 321 тысячу б/с ниже плана в августе

Страны ОПЕК+ продолжили добывать нефть ниже установленных квот в августе текущего года, сообщается в официальном отчете Организации стран-экспортеров нефти на сайте ОПЕК. Несмотря на общий рост добычи на 530 тысяч баррелей в сутки, фактический показатель оказался на 321 тысячу баррелей ниже запланированного уровня.

Общий объем производства участниками сделки, исключая освобожденные от обязательств Ливию, Иран и Венесуэлу, составил 36,947 млн баррелей в сутки. При этом с учетом всех добровольных ограничений и компенсационных механизмов плановый показатель на август был установлен на уровне 37,268 млн баррелей в сутки.

Восемь стран, добровольно сокращающих добычу, превысили свои целевые показатели на 110 тысяч баррелей в сутки. Фактический прирост добычи в этой группе составил 552 тысячи баррелей в сутки при плановом показателе в 742 тысячи баррелей.

Ранее Financial Times сообщала, что крупнейшие мировые нефтегазовые компании ожидают длительного периода низких цен на нефть. В отрасли начались массовые сокращения и приостановка проектов. Chevron и BP уже уволили тысячи сотрудников, приостановили новые инвестиции и выставили ряд активов на продажу. Больше всего пострадала сланцевая отрасль США — сигналом тревоги стали увольнения в ConocoPhillips.