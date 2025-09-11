Озвучено решение Центробанка Турции по учетной ставке Центробанк Турции принял решение о снижении учетной ставки до 40,5%

Центробанк Турции вновь снизил учетную процентную ставку — на этот раз с 43% до 40,5%, говорится на сайте регулятора. Это решение было принято по итогам заседания комитета по денежно-кредитной политике. ЦБ также понизил ставки по однодневным операциям. Это продолжение цикла смягчения монетарной политики, которое началось в июле.

Комитет по монетарной политике принял решение о снижении учетной ставки — ставки аукциона недельного репо — с 43% до 40,5%, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин предупредил, что досрочное снижение ключевой ставки повлечет за собой дополнительные бюджетные расходы. Аналогичные последствия, как отметил представитель регулятора, возникнут и в случае преждевременного смягчения денежно-кредитной политики, которое не приведет к экономии средств бюджета.

Кроме того, директор соответствующего департамента Банка России Андрей Ганган заявил, что для обеспечения сбалансированной динамики развития экономике страны требуется период стабилизации. Представитель регулятора также озвучил свою оценку актуальной экономической конъюнктуры и ожиданий на перспективу.