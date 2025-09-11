Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 16:20

Озвучено решение Центробанка Турции по учетной ставке

Центробанк Турции принял решение о снижении учетной ставки до 40,5%

Центробанк Турции вновь снизил учетную процентную ставку — на этот раз с 43% до 40,5%, говорится на сайте регулятора. Это решение было принято по итогам заседания комитета по денежно-кредитной политике. ЦБ также понизил ставки по однодневным операциям. Это продолжение цикла смягчения монетарной политики, которое началось в июле.

Комитет по монетарной политике принял решение о снижении учетной ставки — ставки аукциона недельного репо — с 43% до 40,5%, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин предупредил, что досрочное снижение ключевой ставки повлечет за собой дополнительные бюджетные расходы. Аналогичные последствия, как отметил представитель регулятора, возникнут и в случае преждевременного смягчения денежно-кредитной политики, которое не приведет к экономии средств бюджета.

Кроме того, директор соответствующего департамента Банка России Андрей Ганган заявил, что для обеспечения сбалансированной динамики развития экономике страны требуется период стабилизации. Представитель регулятора также озвучил свою оценку актуальной экономической конъюнктуры и ожиданий на перспективу.

Турция
Центробанк
ставки
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой
Названо российское оружие, которое может разнести подземные укрепления ВСУ
Мошенники начали заманивать россиян фейковыми криптокошельками
Раскрыто, как в октябре можно повысить плодородие почвы
Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки — всегда мало
Марочко рассказал об успехе российских войск в Днепропетровской области
Известный бренд армейской одежды закрывает все магазины в России
Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке — аромат на всю кухню
Диетолог рассказала, как правильно избавиться от сахарной зависимости
Убийца украинки в США объяснил преступление «чтением мыслей»
В России не исключили внесения поправок об ИИ в Уголовный кодекс
Бывшего главу партии Саакашвили задержали в Грузии по делу о взятке
Руководитель СИЗО-1 покинул пост после скандала
Эксперимент друзей по проверке прочности шлема обернулся трагедией
Захарова высказалась об отмене российской культуры
Непальских министров эвакуировали с помощью вертолета и веревок
В Китае нашли признак сбывающегося пророчества о войне КНР и США
ВСУ лишились нового Су-27 вместе с пилотом
Пленный боец рассказал, для чего ВСУ нужны женщины
Финансист назвал причину ослабления рубля
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.