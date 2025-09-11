Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:14

Ощутимое землетрясение произошло в турецком городе

В Анкаре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В четверг, 11 сентября, в турецкой столице Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает РИА Новости. Как сказано в материале, люди выбегали на улицу.

Судя по кадрам из местных СМИ, тряска была ощутимой. Так, с полок магазинов попадали товары.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в Японии у восточного побережья острова Хонсю. Подземные толчки были зарегистрированы в 19:29 мск 29 августа. Эпицентр находился в 31 километре на юго-востоке от города Кесеннума, префектура Мияги. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное», пояснили сейсмологи.

Между тем самое древнее медресе Европы было повреждено в результате землетрясения в Дагестане. Из-за подземных толчков учебное заведение по подготовке мусульманских служителей в селе Цахур покрылось трещинами. Совсем недавно медресе исполнилось 950 лет, оно было основано в 1075 году.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Камчатки. В населенных пунктах подземные толчки ощущались интенсивностью до трех баллов. Эпицентр располагался в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Анкара
Турция
землетрясения
происшествия
