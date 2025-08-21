Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 12:49

Банк России заявил о необходимости передышки для экономики

Центробанк России: экономике России нужна передышка после перегрева прошлых лет

Банк России Банк России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономике России требуется пауза для восстановления сбалансированных темпов роста, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. В интервью «Российской газете» он дал оценку текущей ситуации и перспективам на ближайшие годы.

По словам Гангана, российская экономика продолжит демонстрировать рост как в 2025-м, так и в 2026 году. Он напомнил, что, по предварительным данным, ВВП в первом квартале текущего года увеличился на 1,4%, а во втором квартале — на 1,1%. Общий прогноз на 2025 год колеблется в пределах от одного до двух процентов.

Представитель ЦБ подчеркнул, что страна перешла от высоких темпов роста к более умеренным, что свидетельствует о нормализации экономического процесса после перегрева в 2023 и 2024 годах. Тогда рост экономики превышал четыре процента, что, по его мнению, стало результатом полной загрузки доступных ресурсов. Практически полностью задействованы производственные мощности, инфраструктура, логистика, а также человеческий капитал.

Ганган отметил, что в текущих условиях остро ощущается нехватка новых работников, что затрудняет дальнейшее расширение. Он подчеркнул необходимость смены фокуса с количественного роста на качественные улучшения.

Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет съеден инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют, — сказал представитель Банка России.

Ранее Ганган сообщил, что Банк России сохраняет возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в 2025 году при условии развития событий в соответствии с базовым прогнозом. Он подчеркнул, что решение о смягчении монетарной политики не является предрешенным и будет приниматься с особой осторожностью.

Россия
Центробанк РФ
экономика
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит есть вместе с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Школьник снял интим со сверстницей и выложил видео в Сеть
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.