Банк России заявил о необходимости передышки для экономики Центробанк России: экономике России нужна передышка после перегрева прошлых лет

Экономике России требуется пауза для восстановления сбалансированных темпов роста, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. В интервью «Российской газете» он дал оценку текущей ситуации и перспективам на ближайшие годы.

По словам Гангана, российская экономика продолжит демонстрировать рост как в 2025-м, так и в 2026 году. Он напомнил, что, по предварительным данным, ВВП в первом квартале текущего года увеличился на 1,4%, а во втором квартале — на 1,1%. Общий прогноз на 2025 год колеблется в пределах от одного до двух процентов.

Представитель ЦБ подчеркнул, что страна перешла от высоких темпов роста к более умеренным, что свидетельствует о нормализации экономического процесса после перегрева в 2023 и 2024 годах. Тогда рост экономики превышал четыре процента, что, по его мнению, стало результатом полной загрузки доступных ресурсов. Практически полностью задействованы производственные мощности, инфраструктура, логистика, а также человеческий капитал.

Ганган отметил, что в текущих условиях остро ощущается нехватка новых работников, что затрудняет дальнейшее расширение. Он подчеркнул необходимость смены фокуса с количественного роста на качественные улучшения.

Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет съеден инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют, — сказал представитель Банка России.

Ранее Ганган сообщил, что Банк России сохраняет возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в 2025 году при условии развития событий в соответствии с базовым прогнозом. Он подчеркнул, что решение о смягчении монетарной политики не является предрешенным и будет приниматься с особой осторожностью.