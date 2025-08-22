Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Лукашенко раскрыл свою версию достижения мира на Украине

Лукашенко заявил о необходимости пройти несколько этапов ради мира на Украине

Для достижения мира на Украине нужно пройти несколько этапов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонной беседе с американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что самое главное — это прекратить боевые действия, передает БелТА.

Но самое главное сейчас — остановить боевые действия и гибель людей, — отметил глава республики.

По словам Лукашенко, Трамп здорово сыграл свою роль посредника в переговорах по Украине на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Белорусский лидер также добавил, что Европа должна включиться в процесс разрешения конфликта, а не разжигать его.

Ранее депутат Алексей Чепа заявил, что легитимность возможных соглашений между Москвой и Киевом может подвергнуться сомнению из-за президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению парламентария, его подпись на документах об урегулировании конфликта может быть оспорена следующим главой государства.

Политолог Рафаэль Ордуханян между тем заявил, что Трамп рассматривает возможность временного отстранения от переговорного процесса по Украине как способ предоставить России пространство для самостоятельного урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению эксперта, Вашингтон не беспокоит конкретный способ решения вопроса — будь то военные действия или дипломатические методы.

