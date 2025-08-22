Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме Депутат Чепа: новые власти могут оспорить подпись Зеленского под соглашениями

Легитимность возможных соглашений между Россией и Украиной может подвергнуться сомнению из-за действующего лидера бывшей советской республики Владимира Зеленского, заявил Lenta.ru депутат Алексей Чепа. По его словам, подпись украинского президента на документах об урегулировании конфликта может быть оспорена следующим главой государства.

Если дело дойдет до того, что Зеленский каким-то образом подпишет какой-то документ, то потом появляется юридическая лазейка для того, чтобы власть соскочила с этого договора, — сказал Чепа.

Он предположил, что в случае прихода к власти бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного Великобритания может «надиктовать» ему условия, согласно которым все подписанные Зеленским соглашения будут объявлены недействительными. Для предотвращения такой ситуации депутат предложил назначить легитимного временного управляющего — независимую фигуру, признаваемую на Украине и последовательно выступавшую против военных действий на территории страны.

Ранее Чепа заявил, что Великобритания рассматривает бывшего главнокомандующего ВСУ в качестве потенциальной замены Владимиру Зеленскому. По словам парламентария, Лондон конкурирует в этом вопросе с Вашингтоном и может использовать как демократические процедуры, так и силовой сценарий для смены власти.