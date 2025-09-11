Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 16:25

Адвокат рассказала о состоянии старшей дочери многоженца Сухова

Адвокат Вербицкая-Линник: дочь многоженца Сухова Анна пытается наладить жизнь

Иван Сухов Иван Сухов Фото: vk.com/polygamy_blog

Старшая дочь многоженца Ивана Сухова Анна, которая пожаловалась на домогательства со стороны отца на федеральном канале, пытается вернуться к нормальной жизни, рассказала NEWS.ru адвокат девушки Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, с Анной сейчас занимаются психологи и медики, поскольку из-за сильнейшего морального и физического стресса у нее развилась эпилепсия. При этом она работает и намерена получить образование, указала юрист.

Мы понимаем, что впереди очень много следственных действий. Во всех них Анна по мере того, как ее будут вызывать, примет участие. Мы оказываем как адвокаты ей профессиональную юридическую помощь, и мы абсолютно уверены в том, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, будут установлены. И по таким делам крайне важно, если следствие подтвердит и установит то, что говорит Анна, чтобы человек, совершивший преступление, понес максимально строгое наказание, — заверила она.

11 сентября стало известно, что на многоженца Ивана Сухова завели уголовное дело после того, как его дочь заявила о домогательствах. Ранее девушка выступила в эфире федерального канала, где объявила о том, что подвергалась развратным действиям с 14 лет. По данным СМИ, после признания Анны силовики допросили окружение семьи Сухова и провели все необходимые экспертизы.

Предполагается, что теперь россиянину может грозить до трех лет колонии. В декабре прошлого года Сухов рассказал о том, что живет в квартире площадью 70 квадратных метров вместе с 14 детьми и тремя женами. При этом он признался, что хочет завести не менее 50 детей, иначе будет считать, что ничего не добился. В январе 2024 года Сухов сообщил, что на свет появился его 30-й ребенок.

Иван Сухов
многоженство
домогательства
адвокаты
Анна Акимова
А. Акимова
