11 сентября 2025 в 15:53

«Безумные идеи»: политолог о введении поправки Джексона — Вэника в адрес РФ

Политолог Дудаков: предложивший ограничить торговлю с РФ Уилсон работает на Киев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Конгресса США Джо Уилсон, предложивший ограничить торговлю с Россией, работает на Киев, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, предложение вновь ввести поправку Джексона — Вэника лишено практического смысла и представляет собой лишь информационный шум.

Уилсон — довольно маргинальный проукраински настроенный ястреб. Он неоднократно посещал Киев, естественно, работая с украинским лобби, но все его предложения, включая внесение на рассмотрение и принятие поправки Джексона — Вэника, — не более чем информационный шум и популизм. Все-таки нужно помнить, что этот закон вводился в отношении СССР в связи с тем, что США обвиняли страну в ограничении прав евреев, которые не могли выезжать на свою историческую родину в Израиль, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что современная администрация США настроена на постепенную нормализацию отношений с Россией, несмотря на сопротивление части политического истеблишмента. Подобные инициативы, по словам политолога, являются лишь формой оппозиции этому курсу.

Проблема выезда евреев с территории РФ давным-давно не актуальна. Сейчас очевидно, что настрой администрации Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) заключается в том, чтобы постепенно нормализовывать отношения с нашей страной. Но, конечно, «ястребы» в конгрессе стараются этому оппонировать, поэтому появляются такие довольно безумные идеи. Вероятность того, что эта поправка вернется, крайне мала, — резюмировал Дудаков.

Ранее Уилсон заявил, что представил законопроект, предусматривающий возобновление действия поправки Джексона — Вэника. По его словам, документ ограничивает двустороннюю торговлю. Конгрессмен объяснил, что считает ошибкой отмену данной поправки, которая была принята в США в 1974 году.

США
конгрессмены
поправки
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
