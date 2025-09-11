Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 15:35

«Не хотим конфликтов»: Лукашенко о реакции Минска на возможные провокации

Лукашенко: Белоруссия не хочет вступать в конфликты и закрывать границы

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Белоруссия не хочет вступать в конфликты и закрывать границы, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Пул Первого», если Минск поставят перед фактом, он будет вынужден отреагировать.

Я уже тысячу раз предупреждал: мы не хотим никаких войн и конфликтов, не хотим закрытия границ, — сказал Лукашенко.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша проиграла Белоруссии в глазах собственных граждан в вопросе свободного передвижения. Свое мнение дипломат высказала в связи с решением Варшавы закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок.

До этого глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок. Он пояснил, что решение не связано с учениями «Запад-2025» и продлится до обеспечения полной безопасности. Министр отметил, что границу не будут держать закрытой без необходимости.

В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал решение Польши временно закрыть границу с республикой антинародным. Он добавил, что оно негативно сказывается на обычных гражданах, желающих пересечь границу.

Белоруссия
Александр Лукашенко
границы
конфликты
реакции
