Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:03

Толпа малолетних изуверов в Нерехте избивала ребенка, снимая все на видео

В Нерехте толпа школьников избила 12-летнюю девочку и сняла это на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Костромской области 11 подростков избили 12-летнюю девочку, сообщает kostroma.top24.news. Инцидент произошел в Нерехте: школьницу избили и заставили вставать на колени для извинений, при этом все снималось на телефон и позже видео попало в соцсети.

Мать пострадавшей обратилась в полицию. Сотрудники ПДН опросили участников и направили девочку на судебно-медицинскую экспертизу. Региональная прокуратура начала проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Гусеве Калининградской области прокуратура инициировала проверку после появления в интернете сведений о конфликте между подростками. По информации правоохранителей, инцидент произошел на городском стадионе, пострадавшая получила ушибы и иные травмы.

Кроме того, в селе Красные Орлы Кемеровской области группа подростков избила девочку из детского дома. В соцсетях появилось видео, где школьницу ставят на колени и говорят «Жить надоело?». Следователи начали проверку.

Также в Новосибирске на улице Ленина более десяти человек избили юношу при свидетелях. Очевидцы сообщили, что нападавшие были крепкого телосложения и пьяны.

Костромская область
школьники
подростки
избиения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов
Сочинские таможенники задержали россиянку с браслетом за 5 млн рублей
В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине
Названа сумма заработка Овечкина за время «рекламного» отпуска в России
Мать и годовалый ребенок выпали из окна
Вскрылась правда о «мобилизации» военблогера до скандала с деньгами для СВО
В США приспустили флаги
Нападение собаки: инструкция по выживанию и первая помощь
В Евросоюзе потребовали отставки фон дер Ляйен
Российский танк разнес грузинских лучников ВСУ в районе Орехова
Погода сегодня, 11 сентября: тепло скоро кончится, Москва утонет в ливнях?
Косметический гигант из ЕС требует от российской таможни 900 млн рублей
Ученые заметили повышенную активность Солнца
Студент признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
Нарколог рассказал, как в обществе изменилось отношение к алкоголю
Экономист ответил, как новичкам избежать ошибок при инвестировании
Солнечные затмения, изменившие историю: от древности до наших дней
Депутат озвучил дату индексации военных пенсий
В Петербурге провели новый масштабный рейд по поиску мигрантов
Давка учеников в российской школе попала на видео
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.