Толпа малолетних изуверов в Нерехте избивала ребенка, снимая все на видео

Толпа малолетних изуверов в Нерехте избивала ребенка, снимая все на видео В Нерехте толпа школьников избила 12-летнюю девочку и сняла это на видео

В Костромской области 11 подростков избили 12-летнюю девочку, сообщает kostroma.top24.news. Инцидент произошел в Нерехте: школьницу избили и заставили вставать на колени для извинений, при этом все снималось на телефон и позже видео попало в соцсети.

Мать пострадавшей обратилась в полицию. Сотрудники ПДН опросили участников и направили девочку на судебно-медицинскую экспертизу. Региональная прокуратура начала проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Гусеве Калининградской области прокуратура инициировала проверку после появления в интернете сведений о конфликте между подростками. По информации правоохранителей, инцидент произошел на городском стадионе, пострадавшая получила ушибы и иные травмы.

Кроме того, в селе Красные Орлы Кемеровской области группа подростков избила девочку из детского дома. В соцсетях появилось видео, где школьницу ставят на колени и говорят «Жить надоело?». Следователи начали проверку.

Также в Новосибирске на улице Ленина более десяти человек избили юношу при свидетелях. Очевидцы сообщили, что нападавшие были крепкого телосложения и пьяны.