11 сентября 2025 в 14:53

Представители одной страны могут заменить мигрантов из СНГ в России

Mash: мигранты из Индии могут заменить представителей стран СНГ в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поток трудовых мигрантов из Индии в Россию стремительно растет и может составить конкуренцию специалистам из стран СНГ, сообщает Mash. В 2025 году число приезжающих индийцев увеличилось на 24,6% по сравнению с предыдущим периодом. Основной приток рабочей силы приходится на штаты Пенджаб, Бихар и Уттар-Прадеш.

Как сказано в публикации, большинство мигрантов трудоустраиваются в сфере услуг и строительства. Ключевыми факторами привлекательности России для них являются зарплата, которая в среднем на 60% выше, чем на родине, а также комфортный уровень жизни.

Для упрощения процедуры трудоустройства действует специальная визовая программа. В ближайшее время в Екатеринбурге и Казани планируется открытие генеральных консульств Индии, которые займутся вопросами миграции, добавили в Mash. Процессом найма активно занимаются специализированные рекрутинговые компании.

Ранее в России завершился срок легализации иностранных граждан, находившихся в стране незаконно. С 11 сентября мигранты, не успевшие получить необходимые документы, подлежат депортации на родину.

Индия
мигранты
Россия
СНГ
